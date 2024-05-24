Украинцам следует адаптироваться к постоянным отключениям света — вице-президент Energy Club

В ближайшие годы возобновления электроснабжения в нормальном режиме не следует ожидать.

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Об этом в эфире телемарафона заявил вице-президент Energy Club Максим Немчинов.

Он отметил, что украинцам следует смириться и начать адаптироваться к постоянным перебоям со светом.

"Быстрого восстановления не будет. Это наша реальность на ближайшие два года. То есть надо адаптироваться. Нам нужно будет строить кое-что с нуля, кое-что восстанавливать, кое-что перестраивать, модернизировать", — сказал Немчинов.

Он заявил, что летом отключения света, скорее всего, будут присутствовать.

Скорее всего, отключения будут, мы никуда от этого не денемся. Нам гораздо важнее будет подготовиться к зиме, насколько это возможно. Так же и осенью, и зимой, скорее всего, будут отключения", — заявил Немчинов.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэнерго готовит решение о "посильном тарифе" на свет для населения.

Кроме того, мы ранее информировали, что из-за вражеских обстрелов в Сумах исчез свет.

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