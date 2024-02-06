Украинцам следует приготовиться: россияне сменили тактику и готовят очередную массированную атаку – обзор новостей

Уже совсем скоро РФ может нанести очередной террористический ракетный удар по территории Украины. Речь идет о массированном обстреле с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22м и Ту-95. Мониторинговые группы публикуют снимки одного из российских аэродромов – враг готовит десятки бортов.

Готова ли украинская ПВО к новым ударам, и какие города будут прикрывать в первую очередь – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина на TSN.UA.

Россия задумала новый удар?

Враг готовится к чему-то масштабному! О надвигающейся на Украину ракетной опасности в ближайшее время сообщили разведчики-добровольцы проекта Monitoring. На спутниковых снимках одного из российских аэродромов стратегической авиации, с которого они неоднократно бомбили всю Украину, специалисты фиксируют активность и большое скопление техники. Это свидетельствует о подготовке к новым ударам.

Снимки сделаны они 4 февраля и на них изображен заснеженный российский аэродром "Оленья" в Мурманской области. Именно из него почти всегда вылетают летчики стратегической авиации РФ, бомбящие украинские города. Авиабаза расположена за полярным кругом в тысячах километров от границы с Украиной, что до сих пор делало ее неуязвимой даже для дальнобойных дронов. Так что враг не отказывается размещать здесь одномоментно десятки единиц бесценной для себя авиатехники.

Высокая активность россиян

Разведчики подчеркивают, что такая активность на аэродроме может означать лишь одно – РФ готовится к новому ракетному удару. Сейчас на "Оленье" базируется 13 исправных российских бортов: десяток ту-95мс и 3 Ту-22м3. Эти самолеты могут нести разные типы крылатых ракет, в частности Х-101, х-555 и х-55. Большинство из всех ракетных нашествий врага с самого начала полномасштабного вторжения осуществлялось именно такими ракетами. Впрочем, аналитики отмечают, что не все борта у россиян летают – большинство из 35 Ту-22м3 там не для работы. Россияне вообще не умеют строить новые самолеты такого типа, так что старые советские приходится частенько ремонтировать с помощью запчастей, снятых с других бортов.

Болезненный вопрос для регионов

В воздушных силах на данную новость пока никак не реагировали. Впрочем, заговорили об украинской ПВО. Спикер украинских ВВС Юрий Игнат в одном из интервью рассказал о тонкостях делать украинских защитников неба и ответил на один из болезненных для многих украинцев вопросов.

"Давайте обсудим эту тему, потому что часто говорят: "Вот они поприкрывали себя в Киеве, а остальные регионы должны "сидеть на голодном пайке" в плане ПВО. Это тоже вброс российской пропаганды, собственно тех структур, которые влияют на сознание наших граждан и сеют здесь тоже предательство. Военное и политическое руководство прекрасно понимает, что нужно защищать все города. У нас в городах-миллионниках повсюду ПВО, где-то больше, где-то меньше. Где больше избивают, там будет больше средств"

Игнат говорит, что главная задача россиян – сломать Украину, а для этого нужно сломать "ее сердце".

"Чтобы сломать Украину, надо ударить по ее сердцу. Надо ударить по Киеву, по тем объектам, которые здесь есть. А здесь очень много разных объектов: и критической инфраструктуры, и стратегических, и оборонных. И здесь сосредоточены все государственные институты, которые есть в стране. И перебои в работе которых, могут серьезно заблокировать многие сферы жизнедеятельности. И враг это прекрасно понимает и вы видите сколько было запущено Кинжалов и все сюда"

По словам Игната, знаменитые "Кинжалы" уже не столь и точны, уверяет Игнат. Почему именно российские "аналогвнетные" ракеты улетают "в молоко", он не уточнил. Впрочем, отдыхать на лаврах рано. Массированные ракетные атаки 29 декабря 23-го года и 2 января 2024 года показали, что Украине нужно больше западных систем ПВО.

Очередной террор против гражданских

Очередное кровавое преступление россиян произошло и 6 февраля. Рашисты ударили по поселку Золочев в Харьковской области. В результате прилета С-300 по гостинице погиб младенец. Мать мальчика и еще двух женщин госпитализировали.

"Из-под завалов трехэтажной гостиницы спасатели изъяли тело двухмесячного мальчика, который родился 4 декабря 2023 года. Три женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка", – написал Харьковская ОВА Олег Синегубов.

Ранее в воздушных силах заявлялось, что враг избрал новую тактику ударов. Понимая, что "Шахеды" и крылатые ракеты все чаще сбиваются ВСУ, он применяет более подлое оружие: ракеты с С-300, С-400 и "Искандеры" прилетают в прифронтовые города и села, в частности Харьков и Запорожье, менее чем за минуту и по баллистической траектории ПВО их просто не успевает распознать.

Именно поэтому украинцев в очередной раз призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и, по возможности, спускаться в ближайшее бомбоубежище. Не следует забывать и о правиле "двух стен".

Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" подчеркнула, что россияне применяют точечные ракетные атаки. По всей вероятности, они пытаются проверить готовность наших систем ПВО.

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