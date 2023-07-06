Украинцам снова нужно вклеивать фотографию в паспорт-книжечку или поменять его на id-карту

С 1 июля в Украине возобновляются сроки для вклеивания фотографий в паспорт гражданина Украины.

В Украине от 1 июля 2023 г. решением Правительства отменен карантин, введенный через пандемию COVID-19. В этой связи восстанавливаются старые правила по актуализации данных в паспорте.

Как сообщают МВД Украины, требование вклеивать фотографии о достижениях 25 и 45 лет было приостановлено на период коронавирусного карантина.

"В Украине с 1 июля 2023 года решением Правительства отменили карантин, введенный из-за пандемии COVID-19. В связи с этим восстанавливаются сроки для вклеивания фотографий в паспорт гражданина Украины образца 1994 года (в виде паспорта-книжечки) по достижению лицом 25- или 45-летнего возраста".

Украинцам которым исполнилось 25 или 45 лет в период с 13 марта 2020 г. (когда данная норма была прекращена) по 24 января 2022 г., нужно обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), чтобы вклеить актуальное фото в паспорт.

Вклеить фото нужно до 1 августа 2023 года.

Если фотография не будет вклеена своевременно, паспорт-книжечку придется заменить современной id-картой.

Проверьте внимательно свои паспортные документы и при необходимости получения дополнительной информации обратитесь в любое подразделение ГТС или ЦНАП.

Читайте также: