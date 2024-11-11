Украинцам стоит затянуть пояса: какие продукты подорожают зимой

Из-за ряда факторов, которые влияют на ценообразование, в Украине наблюдается тенденция удорожания продуктов.

Цены на овощи, хлеб и ряд других продуктовых товаров, которые уже бьют по кошелькам украинцев – узнайте в материале ТСН.ua.

Повышение цен на продукты в ближайшие месяцы – неизбежны

По словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, украинцам следует ожидать удорожания продуктов.

По его данным, среди продуктов, на которые будут расти цены: хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. Причины – очередные возможные отключения электроэнергии, а также необходимость обеспечения условий хранения этих продуктов.

По словам Высоцкого, есть более чувствительные к электроснабжению продукты. Например, доля энергоносителей в конечном производстве хлебобулочных изделий значительна, поэтому отключения влияют на цены.

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Большинство фермеров в Украине отмечают, что на цену влияет и изменение климата: затяжная засуха, обильные дожди.

Среди лидеров дорогих продуктов зимой молочные продукты, яйца и мясо. Потому что не сезон и хранить продукцию сложнее, объясняют сами фермеры. Но вот с овощами история должна быть обратная. Осенью урожая в закромах больше всего.

Но вот в этом году изменение в цене самое высокое, говорится в материале корреспондентки ТСН.ua Ирины Кондрачук.

Среди рекордсменов – репчатый лук, который за год подорожал более трети. Вдвое больше ее набрала в цене свёкла. На 127% стала дороже морковь. На 244% – картофель. Более чем в три с половиной раза подорожала белокочанная капуста, посчитали эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса.

Стоит отметить, на украинском рынке, за тридцать лет работы стремительное подорожание сырья, то есть молока, здесь фиксируют впервые. Плюс 35% в год.

"Процесс инфляции затронул то, что выросла цена на ингредиенты, закваски, термоупаковку, которую мы используем в процессе производства", — говорит финансовый директор молокозавода Ольга Снежко.

На одном из молокозаводов говорят, что купили генератор, а это – дополнительные затраты. Поэтому молокозаводы пытаются оптимизировать затраты.

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На прилавках магазинов снова появятся "золотые" яйца.

Традиционно период роста цен на яйца приходится на начало холодов, то есть на октябрь и ноябрь.

Повышение цен обусловлено сезонным фактором и повышением цен на корма для птицы, сообщил Тарас Высоцкий.

По его словам, в холодное время года куры становятся менее продуктивными, в частности, на фермах обновляют их поголовье. Удорожание кормов – один из важных факторов, влияющих на формирование цены: высокие цены на зерно после возобновления экспорта повысили себестоимость производства яиц, поскольку зерновые культуры составляют основную часть кормов. Хотя это и увеличивает доходы фермеров, более дорогие корма повышают конечную стоимость яиц.

По прогнозу министра, впоследствии стоимость яиц может снизиться при условии стабильной работы энергосистемы.

"Практика двухлетней давности показала, что начало ноября – это пик и потом есть постепенное выравнивание и снижение цен на яйца. Однозначно после нового года это будет снижение очень часто и карбильное", – отметил он.

Впрочем, российские кафиры продолжают обстреливать важные и стратегические объекты Украины, что приводит к внеплановым отключениям света. Именно так произошло в ночь на 11 ноября. Утром применили аварийные отключения в Николаевской, Киевской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Кировоградской, а также в Киеве и Харьковской области.

Как прогнозирует подорожание яиц и мяса курятины на 10–15% в течение осенне-зимнего периода, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По словам эксперта, на рост цен будет влиять уменьшение количества урожая, что тоже стало дороже из-за соответствующего дефицита.

Не хлебом единым

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко отметил, что в течение ноября цены на хлеб в розничной торговле могут вырасти еще на 10-15%. Иначе производители будут вынуждены сокращать объемы поставок в магазины.

Стоит отметить, что в октябре хлеб уже подорожал на 5-10%. Юрий Дудченко объяснил, что прошлогодних запасов пшеницы больше нет, а продовольственная пшеница нового урожая активно экспортируется. Поэтому ее цена на внутреннем рынке растет, а производители продают зерно малыми партиями или даже задерживают его в ожидании еще более высокой цены. Это влияет на стабильность поставок муки для производителей.

Цены растут на все! Продукты будут в дефиците?

Из-за засухи, урожай картофеля этого года уменьшился на 18% из-за засухи. Однако, по словам представителя Кабмина Тараса Высоцкого, текущие цены на картофель держатся на уровне 20 грн/кг на оптовом рынке и 30 грн/кг в розничной торговле за последние две недели. Эти характеристики уже покрывают себестоимость производства и разрешают осуществлять импортные операции.

В противоположность картофелю в Украине наблюдается стремительный рост цен на тепличные огурцы. Эксперты связывают это с дефицитом продукции на внутреннем рынке из-за ограниченного предложения местных производителей.

Пока тепличные огурцы в Украине предлагаются в среднем на 29% дороже, чем в прошлом году в этот же период. Такой уровень цен является самым высоким за последние 7 лет наблюдений.

Не отстает в удорожании и морковь. Популярный овощ уже обогнал по цене картофель и, похоже, стал самым дорогим в борщевом наборе, пишет специализированное издание EastFruit.

По данным аналитиков, за последний месяц цены на морковь выросли на 11%. А по сравнению с прошлогодними ценами в начале ноября морковь подорожала в среднем в 3,7 раза.

Чего ждать зимой

Как прогнозирует, глава общественного союза "Экономический дискуссионный клуб", Олег Пендзин, продукты будут расти в цене и дальше.

Среди факторов, влияющих на это, – военные действия, инфляция, а также увеличение акцизов и налогов.

"Самые низкие цены у нас в августе-сентябре. Затем все растет в цене – это видно за овощами борщевой группы (картофель, лук репчатый, морковь, свёкла, капуста). Единственное, что может остановиться в цене – это дорогие продукты, на которые будет снижаться спрос населения из-за снижения покупательной способности", – сказал он.

Как отметил аналитик Даниил Монин, в скором времени значительно возрастут цены на самые доступные продукты. Это будут не только овощи из так называемого "борщового набора", но и хлеб, макароны, крупы и другие товары. Основными факторами, способствующими росту цен, являются два аспекта.

По мнению эксперта, повышение акцизов на топливо приведет к удорожанию логистики. Это особенно скажется на недорогих продуктах, поскольку затраты на транспортировку одного килограмма составляют значительную долю в их конечной стоимости.

В частности, снижение доходов населения оказывает влияние на изменения в пищевых привычках украинцев. Люди вынуждены пересматривать свой рацион, что также сказывается на покупаемых ими продуктах.

Напомним, эксперт Олег Попенко заявил, что в 2025 году следует ожидать повышения тарифов на коммунальные услуги. Это подтверждается тем, что в меморандуме между Украиной и МВФ четко отмечено необходимость таких изменений.

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