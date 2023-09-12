Украинцам упростили доступ к вспомогательным средствам реабилитации: что говорят в Минздраве

Ранее в Украине получить вспомогательные средства реабилитации для продолжительного использования было достаточно сложно.

Вспомогательные средства реабилитации (ДЗР) теперь можно получить бесплатно без оформления инвалидности и прохождения медицинско-социальной экспертизы (МСЭК).

Алгоритм действий был озвучен в Министерстве здравоохранения.

ДЗР позволяют человеку, который вследствие болезни или травм утратил какие-то навыки, выполнить желаемое действие, несмотря на необратимые или долговременные анатомические или другие изменения. Однако они не восстанавливают утраченные навыки человека. Например, протезы, коляски, ортезы и т.д.

Если мы говорим об ампутации, то следует понимать, что потерянную конечность не вернуть. Вместо этого можно вернуть такому пациенту возможность ходить, бегать, жить обычной жизнью с использованием вспомогательного средства реабилитации”, — говорят в Минздраве.

Как упростили получение ДЗР

Раньше для получения ДЗР в длительное использование нужно было проходить медико-социальную экспертную комиссию и процедуру установления инвалидности. Теперь любой пациент, проходящий реабилитацию, может получить средства без прохождения комиссии прямо в медучреждении.

“Сам процесс определения потребности человека в ДЗР – простой и быстрый. Он начинается еще на первом этапе работы с пациентом – во время первичного обследования, проводимого мультидисциплинарной реабилитационной командой”, – рассказывают в ведомстве.

С 2014 года в Украине назначение ДЗР для военнослужащих и других категорий лиц происходит на основании выводов военно-врачебных комиссий, а с 2022 года — для гражданских лиц на основании выводов врачебно-контрольных комиссий медицинских учреждений, независимо от установления им инвалидности.

После определения необходимости применения ДЗР работает следующий алгоритм:

если пациенту нужны ДЗР для кратковременного пользования, при оказании реабилитационной помощи в стационарных условиях, он должен получить эти средства в реабилитационном отделении;

если пациенту необходимы протезы, то после определения необходимого вида пациент может самостоятельно выбрать предприятие, которое будет заниматься их изготовлением.

Аналогичный алгоритм применяется для обеспечения пациентов ДЗР для длительного использования, в частности, креслами колесными, ортезными изделиями и т.д.

На какой период предоставляется ДЗР и что делать, если средство сломалось?

Продолжительность использования вспомогательного средства реабилитации зависит от необходимости, определенной при проведении первичного реабилитационного обследования и изменения состояния человека, определяемого при проведении очередного этапного реабилитационного обследования.

В случае обнаружения ненадлежащего технического состояния вспомогательного средства реабилитации оно должно быть заменено в кратчайшие сроки аналогичным, если потребность в его использовании сохраняется.

В Минздраве также отмечают, что в состав мультидисциплинарных реабилитационных команд медицинских учреждений впервые в истории Украины будет введен социальный работник.

Соответствующий пилотный проект уже запущен в 19 больницах, где работают мультидисциплинарные реабилитационные команды.

“Обратите внимание, что врач физической и реабилитационной медицины обязан предоставить вам информацию обо всех производителях вспомогательных средств реабилитации или протезистов-ортезистов, с которыми в медучреждении заключены соответствующие договоры. Все услуги и оборудование предоставляются пациентам бесплатно”, — говорят в Минздраве.

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