Украинцам упростили въезд в Молдову: какие документы нужны

Пересечь границу можно только с удостоверением личности и без Covid-сертификата.

Граждане Украины могут въезжать на территорию Республики Молдова с внутренними документами, удостоверяющими личность, и без обязательного предъявления сертификата Covid-19.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства Молдавии.

Кроме того, автомобили смогут въезжать на территорию Молдовы без зеленой карты при условии ее покупки в течение 24 часов.

Несовершеннолетние украинцы допускаются на территорию Молдовы при наличии свидетельства рождения, внутреннего удостоверения личности или паспорта.

Запущена "зеленая линия" с контактным номером телефона 080001527 для Бюро по миграции и убежища Министерства внутренних дел. Служба 112 обеспечит переадресацию экстренных вызовов на "зеленую линию".

Создана группа в Facebook с полезной информацией: Помощь украинцам в Молдове/SOS Украинцы Молдова.

По официальным данным с начала военного вторжения России более 16 тысяч граждан Украины въехали в Молдову.

Напомним, в соседних с Украиной западных странах готовятся к наплыву беженцев, которые уже сейчас ищут спасения за границей из-за вторжения России, состоявшегося в четверг, 24 февраля.

Читайте также: