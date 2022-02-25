Украинцам упростили въезд в Молдову: какие документы нужны

Пересечь границу можно только с удостоверением личности и без Covid-сертификата.
Граждане Украины могут въезжать на территорию Республики Молдова с внутренними документами, удостоверяющими личность, и без обязательного предъявления сертификата Covid-19.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале правительства Молдавии.
Кроме того, автомобили смогут въезжать на территорию Молдовы без зеленой карты при условии ее покупки в течение 24 часов.
Несовершеннолетние украинцы допускаются на территорию Молдовы при наличии свидетельства рождения, внутреннего удостоверения личности или паспорта.
Запущена "зеленая линия" с контактным номером телефона 080001527 для Бюро по миграции и убежища Министерства внутренних дел. Служба 112 обеспечит переадресацию экстренных вызовов на "зеленую линию".
Создана группа в Facebook с полезной информацией: Помощь украинцам в Молдове/SOS Украинцы Молдова.
По официальным данным с начала военного вторжения России более 16 тысяч граждан Украины въехали в Молдову.
Напомним, в соседних с Украиной западных странах готовятся к наплыву беженцев, которые уже сейчас ищут спасения за границей из-за вторжения России, состоявшегося в четверг, 24 февраля.
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