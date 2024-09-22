Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей, Румынией и Венгрией – причина

Через какие именно пункты пропуск осуществляется в замедленном режиме.

Из-за ремонтных работ, ограничивающих движение транспорта, пересечение границы с Польшей, Румынией и Венгрией из Украины затруднено.

Об этом ГНСУ | Госпогранслужба сообщила 22 сентября.

Где движение замедлилось

Пропуск людей и транспортных средств через пункт "Устилуг-Зосин" осуществляется в замедленном режиме из-за оформления граждан на портативных компьютерах, сообщили в ГНСУ.

Также там отметили, что на нескольких других пунктах, таких как "Чоп-Захонь" и "Солотвино-Сигета-Мармация", продолжаются ремонтные работы, из-за чего движение транспорта также ограничили.

Государственная пограничная служба Украины призвала граждан и перевозчиков выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы во избежание задержек. В настоящее время пропуск лиц и транспорта осуществляется в замедленном режиме из-за оформления лиц на портативных компьютерах.

Что с движением транспорта в других пунктах пропуска

Пункт пропуска "Устилуг-Зосин" на украинско-польской границе не в первый раз сталкивается с временными ограничениями.

"С 3 сентября здесь уже были введены ограничения на движение транспорта в направлении Украины из-за ремонтных работ, которые продлятся до 30 ноября. Это усложнило пересечение границы, и теперь ситуация осложняется еще и техническими проблемами с базой данных", – говорится в сообщении.

Ремонтные работы производятся на других важных пунктах пропуска. К примеру, на границе с Венгрией в пункте пропуска "Чоп-Захонь" с 19 сентября начались дорожные работы. Это частично ограничило движение легковых и грузовых автомобилей, поскольку из пяти полос для проезда оставили всего две. Продолжить ремонт будет две недели, а его завершение ожидается в начале октября. Ремонт производит в рамках проекта осовременивания пограничной инфраструктуры при поддержке USAID.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Польшей не работает один из популярных КПП.

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