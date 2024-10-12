Украинцам в ближайшие дни презентуют план принуждения России к миру — Подоляк

Основные направления этого плана уже известны.

В ближайшие дни общественность в Украине будет ознакомлена с планом принуждения России к миру, вероятно, без цифр и деталей, предоставленных западным партнерам, принимающим решение о предоставлении оружия.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

По его словам, основные направления этого плана уже известны, в частности, речь идет о политическом, военном, экономическом и дипломатическом принуждении.

Подоляк отметил, что акценты ясны, однако президент Владимир Зеленский эффективно все представит, добавив деталей. В частности, украинцам расскажут, что это за программа принуждения и почему она важна.

“Что касается более широкой презентации для Украины, я думаю, что это вопрос нескольких дней. Потому что это важно”, – пообещал он.

Напомним, ранее в интервью немецкому изданию Die Welt Михаил Подоляк пояснил, на чем основывается украинский план победы и какие факторы играют в нем решающую роль.

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