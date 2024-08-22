Украинцам все труднее донатить на помощь ВСУ: опрос выявил тревожную тенденцию

Падение уровня доходов является основной причиной уменьшения пожертвований.
Большинство украинцев, кто с начала полномасштабного вторжения финансово помогал армии, беженцам или пострадавшим от российской агрессии, до сих пор продолжают донатить. Но со временем делать пожертвования становится все труднее из-за ухудшения экономической ситуации, снижения уровня доходов, мошенничества и коррупции.
Об этом свидетельствует общенациональный опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, который проводился с 8 по 15 августа 2024 года.
Результаты опроса показали, что чуть меньше половины тех, кто оказывал финансовую помощь армии с начала полномасштабной войны, были вынуждены уменьшить суммы донатов или вообще прекратить жертвовать.
Общая картина выглядит следующим образом:
- перестали делать донаты в течение текущего года – 7%;
- уменьшили суммы пожертвований по сравнению с прошлым годом – 34%;
- донатят в тех же объемах, что и в прошлом году — 47%;
- помогают деньгами больше, чем год назад – 9%.
В ответ на вопрос "В чем главные причины уменьшения пожертвований?", 61% тех, кто был вынужден сократить суммы на помощь армии, назвали снижение уровня доходов и сбережений.
Среди других причин уменьшения донатов украинцы называли:
- коррупционные скандалы в органах государственной власти, снизившие мотивацию – 35%;
- выявленные факты мошенничества под видом сбора средств – 25%;
- уменьшение доверия к волонтерам и благотворительным фондам, собирающим деньги – 16%.
Для справки: Опрос проводился методом face-to- face. Всего было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.
Напомним, 76% опрошенных украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое государство. Такие оценки преобладают среди всех социально-демографических групп респондентов, независимо от возраста, пола, типа населенного пункта, уровня образования и доходов.
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