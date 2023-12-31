Украинцам введут налог на переводы с карты на карту — что известно

Каждая операция на карте будет облагаться налогом.

Правительство утвердило Национальную стратегию доходов, которая, среди прочего, предусматривает налогообложение переводов с карты на карты по ставке 18%.

Об этом написал директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин.

"Все доходы физических лиц, полученные за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом Украины", — говорится в тексте документа.

Как рассказал экономист Олег Пендзин, эта идея чиновников — не нова. По его словам, даже сейчас любые доходы физических лиц должны декларироваться и облагаться налогами, однако налоговая не имеет доступа к счетам, поэтому сейчас невозможно отследить поступления на банковские карты граждан.

Экономист отметил, что каждая операция на карточке будет облагаться налогами, однако до сих пор непонятно, каким образом это будет осуществляться.

Он пояснил, что в Национальной стратегии доходов указано, что налоговые органы в будущем будут иметь доступ к персональным счетам украинцев вне банковской тайны.

Напомним, мы писали, что будет с зарплатами, пенсиями и коммунальными тарифами после 1 января.

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