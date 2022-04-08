Украинцам, выехавшим за границу во время военного положения, придется дать объяснение — Данилов

Украинцам, выехавшим за границу во время военного положения, придется дать объяснение — Данилов

Лица, которые срочно уехали в "командировку", должны иметь отдельный документ от пограничников.

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что всех мужчин, покинувших Украину без соответствующего разрешения во время объявленного военного положения, будут задерживать для объяснений на обратном пути.

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.

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"Когда кто-нибудь будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно", — подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, все люди, покидавшие Украину после 22 февраля, зафиксированы. На обратной дороге они должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов.

Данилов подчеркнул, что каждый, кто уехал в "командировку", должен иметь отдельный документ от пограничников.

Напомним, в Украине мужчины не могут получить статус беженца за границей при наличии оснований, не позволяющих уехать из Украины. В военное время это правило касается мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет).

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