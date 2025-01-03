Украинцам выключат сети 3G-интернета в 2025 году: в чем причина

Украинские мобильные операторы начнут выключать свои 3G-сети уже в этом году. Это необходимо для того, чтобы освободить место для 4G и обеспечивать более быстрые и лучшие услуги.

Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

"НКЭК стремится обеспечить справедливое отношение к клиентам во время этого процесса, поэтому убедилась, что мобильные операторы будут обеспечивать максимальное информирование и выгодные предложения для абонентов при переходе с 3G на 4G", – говорится в сообщении.

По информации НКЭК, если телефон уже поддерживает 4G, никаких действий не требуется. Если же смартфон не поддерживает 4G/LTE, в НКЭК советуют рассмотреть "возможность замены устройства более современным", ведь это позволит пользователю оставаться на связи и пользоваться мобильным интернетом без ограничений.

В комиссии также заверили, что отключение 3G не повлияет на возможность совершать звонки, отправлять SMS или использовать другие базовые услуги.

Напомним, что глобальный оператор цифровых коммуникаций VEON, которому принадлежит украинский мобильный оператор "Киевстар", активизирует сотрудничество с японской компанией Rakuten, что позволит развить в Украине технологии для введения 5G-связи уже с 2025 года.

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