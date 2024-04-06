Украинцам за границей могут ограничить консульские услуги: новые правки мобилизационного законопроекта

В субботу, 6 апреля, при рассмотрении поправок к мобилизационному законопроекту комитет нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады вернул ограничения по предоставлению консульских услуг гражданам Украины за границей без наличия военно-учетных документов.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз.

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Она также выделила еще два важных решения комитета. В частности, после дополнительного обсуждения по просьбе Минобороны внедрение электронного кабинета было оставлено как право (возможность), а не обязанность. Также было принято решение о пересмотре правки, отклоняющей временное ограничение (блокирование счетов, запрет на управление транспортными средствами, выезд за границу) в случае уклонения от мобилизации.

На сегодняшнем заседании Комитет сформировал мотивационную часть законопроекта о мобилизации. Ирина Фриз опубликовала редакцию, взятую за основу:

граждане, изъявившие желание подписать контракт с МОУ получат возможность избрать подразделение из утвержденного Генеральным штабом перечня подразделений;

ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в порядке определенном КМУ;

военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задания во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) ) в ротный опорный пункт включительно, как и территории противника (в том числе между позициями войск противника и своих войск в районах ведения военных (боевых) действий, на временно оккупированной Российской Федерации территории Украины), каждые 30 дней (суммарно исчисленных) ) выполнение таких задач выплачивается единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

военнослужащим выплачивается вознаграждение за уничтоженное (захваченное) вооружение и военную, боевую (специальную, специализированную) технику противника в размере от 4 до 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, в порядке и размерах установленных Кабинетом Министров Украины;

военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы и курсантов высших военных учебных заведений, заведений высшего образования со специфическими условиями обучения, а также заведений высшего образования, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, учреждений профессиональной высшего военного образования, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу) ежемесячно выплачивается вознаграждение за особенности прохождения службы в размере 10 000 гривен в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины”;

военнослужащие будут иметь право на компенсацию 50-процентов от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки в соответствии с Условиями обеспечения частным акционерным обществом "Украинская финансовая жилищная компания" доступного ипотечного кредитования граждан Украины и дополнительно 100 тыс грн после первого года военной службы и еще 100 тыс грн после второго. Компенсация предоставляется военнослужащему только раз в течение всего времени прохождения им военной службы;

не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров о приобретении имущества, которое отнесено или будет отнесен к объектам жилого фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них), и/или автомобиля;

засчитывается один месяц службы за три месяца время прохождения службы, в течение которого лицо принимало непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер во время действия военного положения.

Окончательная редакция мотивационного пакета будет принята на следующем заседании Комитета. Принятие решения об увольнении с военных служб перенесено на следующее заседание. Де-факто рассмотрение законопроекта планируется на следующем заседании Верховной Рады Украины”, — сообщила Ирина Фриз.

Напомним, ранее народная депутат Марьяна Безугла сообщила, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки значительно продвинулся до принятия финальной редакции законопроекта о мобилизации.

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