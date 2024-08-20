Украинцам за границей придется проходить новую проверку военных документов для получения паспорта

В Украине внесли изменения в процедуру проверки военно-учетных документов для граждан, живущих за границей и планирующих получить паспорт. Теперь паспортные службы будут проверять подлинность их военно-учетных документов.

Об этом сообщила пресс-служба Камбина.

Процесс проверки военных документов для получения паспорта за границей будет автоматизирован. В частности, проверки будут производиться через электронные реестры, такие как Единый государственный демографический реестр и системы Государственной миграционной службы. Результаты проверки можно получить по телефону, электронной почте или обычной почте.

Если военно-учетный документ (ВОД) будет признан недействительным, это приведет к отказу в получении паспорта гражданина Украины или загранпаспорта. Однако для лиц, подавших документы до 25 апреля 2024 года, есть возможность получить паспорт, если их ВОДы зарегистрированы в Реестре "Оберег".

Напомним, граждане Украины призывного возраста смогут получить паспорт за границей только при наличии военно-учетных документов.

В июне президент Владимир Зеленский подписал закон, изменяющий процедуру одновременного оформления паспортов для граждан Украины, включая замену утраченных или похищенных документов. Теперь можно одновременно оформить паспорт гражданина Украины и загранпаспорт. Процедура включает в себя администрирование сбора и имеет четкие сроки выдачи: 7 или 20 рабочих дней в зависимости от выбранного типа услуги. Закон также внедряет бессрочное оформление паспортов для лиц старше 65 лет и разрешает оформление через электронные системы и ГП "Документ".

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