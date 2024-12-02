"Зимнюю тысячу" придется вернуть тем, кто получит ее за границей, – Шмыгаль

При регистрации заявители декларируют свое пребывание на территории Украины, а система будет осуществлять проверку.

Государство будет проверять место нахождения получателей помощи в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Граждане, подающие заявки на выплату тысячи гривен, находясь за границей, будут обязаны вернуть полученные средства.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в эфире 1+1.

При регистрации заявители декларируют свое пребывание на территории Украины, а система будет осуществлять проверку с помощью государственных реестров и геолокации.

"Людей, которые будут этим злоупотреблять, может быть минимальное количество. Но мы после этого проведем аудит, и такие люди, как уже было в предыдущие разы (речь идет о предыдущих программах "Поддержка" — ред.), будут возвращать средства. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, что украинцы могут получить "зимнюю тысячу" через приложение "Дія", через "Укрпочту" или на карточку банка-партнера программы.