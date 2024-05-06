Украинцам за границей снова начали выдавать паспорта: кто в приоритете

Паспорта будут выдавать прежде всего "социально уязвимым категориям граждан".

Зарубежные подразделения ГП "Документ" возобновили выдачу паспортов гражданам Украины в тестовом режиме.

Об этом сообщили на сайте предприятия.

Паспорта будут выдавать прежде всего "социально уязвимым категориям граждан", которые получат повторное уведомление о готовности паспорта для выдачи.

Чтобы получить документ, необходимо показать смс-сообщение, отправленное после 25 апреля, предоставить документ, удостоверяющий личность заявителя, в частности е-паспорт в приложении "Действие", и пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.

Напомним, официальный Киев не обращался в Польшу по поводу возвращения украинских мужчин призывного возраста, сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

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