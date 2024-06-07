Украинцам за границей установили обязательное условие для получения паспорта — постановление Кабмина

Граждане Украины призывного возраста смогут получить паспорт за границей только при наличии военно-учетных документов.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 4 июня 2024 года, опубликованном на официальном сайте правительства.

Кабмин согласовал реализацию экспериментального проекта, направленного на предоставление административных услуг в сфере миграции за пределы Украины. Изменения касаются порядка оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, в частности похищенного или утраченного.

Согласно постановлению, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, должны иметь военно-учетные документы для получения паспорта Украины или загранпаспорта.

Новые правила вступят в силу 30 июня и будут действовать до принятия закона об административных услугах для граждан Украины за границей, но не дольше 6 месяцев со дня вступления в силу этого постановления.

Напомним, 23 апреля зарубежные подразделения ГП "Документ" приостановили выдачу готовых документов, что объясняли техническими причинами. Поэтому разъяренные украинцы начали "штурмовать" заграничные пункты выдачи паспортов. Впоследствии ГП "Документ" возобновило выдачу готовых документов за пределами Украины в тестовом режиме.

Читайте также: