Украинцам запретили полеты во время празднования Дня Независимости: где именно

Украинцам запретили полеты во время празднования Дня Независимости: где именно

Запрет будет действовать на территории отдельных регионов и городов.

Над Украиной запретили полеты во время проведения репетиций и празднования Дня Независимости. Это касается не всей территории страны, а некоторых ее регионов.

Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины в Facebook.

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"Уважаемые пилоты и владельцы беспилотных летательных аппаратов! Напоминаем о запрете полетов во время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины!" — говорится в сообщении.

В это время будет осуществляться мониторинг воздушного пространства с использованием средств радиоэлектронной борьбы (подавление).

"Будьте ответственными, не подвергайте свою технику, себя и окружающих опасности", — добавили в ведомстве.

Управление государственной охраны Украины

Напомним

Национальный банк Украины (НБУ) определил порядок работы банковской системы в связи с переносом Кабинетом министров рабочих дней в 2021 году. Так, день работы банковской системы Украины в 2021 году переносится с понедельника 23 августа — на субботу 28 августа.

Украины в 2021 году В праздничные дни на День Независимости, отделения и адресная доставка "Новой почты" будут работать следующим образом: 23 и 24 августа — график работы, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).

будут работать следующим образом: О том, сколько праздников и выходных ждет украинцев в августе — в нашем материале.

День Независимости с элементами децентрализации: как Украина будет праздновать свое 30-летие

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