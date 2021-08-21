Украинцам запретили полеты во время празднования Дня Независимости: где именно

Запрет будет действовать на территории отдельных регионов и городов.
Над Украиной запретили полеты во время проведения репетиций и празднования Дня Независимости. Это касается не всей территории страны, а некоторых ее регионов.
Об этом сообщили в Управлении государственной охраны Украины в Facebook.
"Уважаемые пилоты и владельцы беспилотных летательных аппаратов! Напоминаем о запрете полетов во время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины!" — говорится в сообщении.
В это время будет осуществляться мониторинг воздушного пространства с использованием средств радиоэлектронной борьбы (подавление).
"Будьте ответственными, не подвергайте свою технику, себя и окружающих опасности", — добавили в ведомстве.
Напомним
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