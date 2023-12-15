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Украинцам запретили приближаться к государственной границе без специального разрешения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Украинцам запретили приближаться к государственной границе без специального разрешения

Граница / Фото: Associated Press

Соответствующие изменения внесло правительство Украины постановлением №1292 от 7 декабря.

Отдельные группы граждан Украины должны получать разрешение от Государственной пограничной службы для пребывания в приграничной зоне, где установлен специальный режим допуска.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ.

В сообщении указывается, что соответствующие изменения внесло правительство Украины постановлением №1292 от 7 декабря.

В соответствии с постановлением правительства введены следующие изменения:

  • въезжать, находиться, жить или передвигаться в пределах контролируемого пограничного района имеют право украинцы, лица без гражданства или иностранцы, имеющие документы, удостоверяющие их личность;
  • ограничен свободный въезд, передвижение или проживание в пограничной полосе — в пяти километрах от линии границы;
  • чтобы получить разрешение для въезда для пребывания или проживания на территории приграничного района, нужно получить разрешение у соответствующего органа ГНСУ, несовершеннолетним такое разрешение выдается только по обращению родителя или опекуна.

Также эти изменения касаются лиц:

  • которые въезжают, чтобы пересечь границу;
  • водителей грузовиков и сопровождающих их лиц;
  • лиц, движение которых начинается или заканчивается за пределами пограничной зоны и не производят остановок.
  • Также правительство установило специальный пограничный режим и запретило находиться или жить в 30-50 метрах вдоль линии государственной границы на суше и водоемах, для границы с РФ и Белоруссией установили ограничение в два километра.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни уклончивый хотел подкупить пограничника за 3 тысячи гривен.

Кроме того, мы ранее информировали, что пограничники задержали уклоняющихся на границе с Молдовой.

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Дата публикации
Просмотры
2432
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