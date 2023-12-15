Украинцам запретили приближаться к государственной границе без специального разрешения

Соответствующие изменения внесло правительство Украины постановлением №1292 от 7 декабря.
Отдельные группы граждан Украины должны получать разрешение от Государственной пограничной службы для пребывания в приграничной зоне, где установлен специальный режим допуска.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНСУ.
В сообщении указывается, что соответствующие изменения внесло правительство Украины постановлением №1292 от 7 декабря.
В соответствии с постановлением правительства введены следующие изменения:
- въезжать, находиться, жить или передвигаться в пределах контролируемого пограничного района имеют право украинцы, лица без гражданства или иностранцы, имеющие документы, удостоверяющие их личность;
- ограничен свободный въезд, передвижение или проживание в пограничной полосе — в пяти километрах от линии границы;
- чтобы получить разрешение для въезда для пребывания или проживания на территории приграничного района, нужно получить разрешение у соответствующего органа ГНСУ, несовершеннолетним такое разрешение выдается только по обращению родителя или опекуна.
Также эти изменения касаются лиц:
- которые въезжают, чтобы пересечь границу;
- водителей грузовиков и сопровождающих их лиц;
- лиц, движение которых начинается или заканчивается за пределами пограничной зоны и не производят остановок.
- Также правительство установило специальный пограничный режим и запретило находиться или жить в 30-50 метрах вдоль линии государственной границы на суше и водоемах, для границы с РФ и Белоруссией установили ограничение в два километра.
Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни уклончивый хотел подкупить пограничника за 3 тысячи гривен.
Кроме того, мы ранее информировали, что пограничники задержали уклоняющихся на границе с Молдовой.
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