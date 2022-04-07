Украинцев будут извещать об угрозе сообщением, которое будет выводиться на экран телефона

Украинцев будут извещать об угрозе сообщением, которое будет выводиться на экран телефона

Абонентам "Киевстара" в ближайшее время начнут поступать тестовые сообщения от DSNS.

В Украине запускают систему оповещения, которая позволит уведомлению от чрезвычайников появляться на экране телефона поверх всех приложений или даже тогда, когда мобильный заблокирован.

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Соответствующую систему оповещения с использованием технологии Cell broadcast запускает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям совместно с мобильными операторами, информируют в ГСЧС.

Также с сообщением будет раздаваться громкий предупреждающий звуковой сигнал.

"Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что абонентам "Киевстара" в ближайшее время будут поступать тестовые сообщения от DSNS.

ГСЧС

Напомним, в Украине также запускают систему поиска, которая позволит спасателям определить местонахождение человека, позвонившего на номера экстренных служб.