Украинцев будут наказывать из-за долгов за свет – кому будут отключать электроэнергию

В Украине вернули отключение света потребителям за задолженность. Кабинет министров постановлением №1405 от 29 декабря 2023 года разрешил энергопоставщикам отключать потребителей с задолженностью от электросетей. Это касается жителей областей, где не ведутся боевые действия и они не находятся под временной оккупацией.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Некоторые региональные поставщики электроэнергии также предупреждают об отключении света при задолженности.

Так, ООО "Кировоградская областная ЭК" предлагает своим клиентам заключение договора о реструктуризации задолженности.

"Для этого Вам необходимо обратиться в ближайшее представительство нашей компании с документами, подтверждающими Вашу неплатежеспособность", – пояснили в облэнерго.

Чтобы заключить такое соглашение, потребитель должен подать документы в профильную комиссию.

справку о составе семьи;

информацию о доходах всех взрослых членов семьи, проживающих вместе;

заявление о погашении долга за услуги;

если в семье есть люди, которые не работают, нужно представить документы, подтверждающие причину их временной безработицы.

Соглашение о погашении долга заключается с собственником дома или с арендодателем.

Напомним, тариф на электроэнергию в Украине для населения составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

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