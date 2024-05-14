Украинцев кормили поддельными опасными продуктами: что известно (видео)

В антисанитарных условиях дельцы производили специи, кофе и пищу быстрого приготовления.

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили подпольное производство продуктов питания – в частности, пищи быстрого приготовления и кофе. Работали дельцы в Черновицкой области в антисанитарных условиях.

Об этом сообщили в БЭБ.

В Бюро отметили, что злоумышленники также производили поддельные специи и т.д.

"Детективы БЭБ на Буковине разоблачили цех по незаконному производству кофе и специй. Шесть человек организовали производство в антисанитарных условиях. Кофе, еду быстрого приготовления и специи продавали в больших объемах", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается: во время обысков изъяты квитанции, подтверждающие продажу фальсифицированной продукции. А кроме того:

линии для производства;

упаковочные станки;

компрессоры;

сырье;

тару;

черновые записи;

деньги;

мобильные телефоны;

автомобиль.

Напомним, ранее украинцев предупредили об опасных продуктах, создающих угрозу здоровью.

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