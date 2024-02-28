Украинцев-мужчин за границей хотят ограничить в правах: на чем настаивает МИД

Народная депутат Ирина Фриз считает, что ограничение консульских услуг для украинцев за рубежом не будет иметь положительного эффекта для мобилизации.

В профильном комитете Верховной Рады, который рассматривает правки к мобилизационному законопроекту, не пришли к согласию относительно предложения об ограничении предоставления консульских услуг, которое поступило от МИД.

Как сообщила народный депутат Ирина Фриз, голоса разделились 50/50.

"Будем работать над этим вопросом при рассмотрении поправок", - добавила она.

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По словам Ирины Фриз, ограничение консульских услуг для украинцев за рубежом не только не будет иметь положительного эффекта для мобилизации, но наоборот — будет иметь негативные последствия из-за подрыва доверия граждан к собственному государству, снижения мотивации по защите интересов Украины в странах нахождения, увеличения тех, кто вообще будет отказываться от гражданства Украины.

“Следует отметить, что предложение об ограничении предоставления консульских услуг поступило от МИД, что порождает встречный вопрос – понимание ими последствий от этой ошибочной инициативы для государства в целом. Будем бороться за снятие этой нормы", – заявила она.

Напомним, в новом законопроекте о мобилизации предлагают предоставлять украинцам за границей консульские услуги только при наличии военно-учетных документов.

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