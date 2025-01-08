Украинцев начнут возвращать из-за границы: как именно и что об этом известно

Более того, у Зеленского анонсировали пилотный проект по возвращению украинских граждан. Он должен стартовать в этом году.

Чем будет заниматься Агентство национального единства и какие услуги можно получить в "Хабах единства" за рубежом – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

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Возвращение украинцев из-за границы

Украина не будет осуществлять принудительные меры по возвращению своих граждан домой из-за границы. В настоящее время за пределами страны находятся миллионы украинцев. Власть стремится, чтобы возвращение граждан было как можно легче. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев.

"Это великая мощная нация, которая сегодня вынужденно частично находится за границей, и мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Я хотел бы отметить, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет осуществляться"

С целью возвращения украинцев в ключевые страны их проживания будут созданы "Хабы единства" – департаменты Агентства национального единства. Они появятся в Германии, Великобритании, Польше, Австрии, Чехии и т.д. В частности, такие хабы будут предоставлять украинцам за границей доступ к связи с Родиной и украинскому рынку труда.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале 2025 года должен стартовать пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы. Он будет реализовываться совместно с Германией. Об этом заявил советник Президента Украины Александр Камышин на 7-м Немецко-украинском бизнес-форуме в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно высказывался о возвращении военнообязанных мужчин-украинцев из-за границы. В частности, он подчеркивал, что речь не идет только о том, чтобы эти мужчины воевали на фронте. Необходимо поддерживать разрушенную войной экономику, а для этого нужны люди.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмигаль также выразил надежду, что украинцы, которые из-за войны войны вынуждены были выехать в Германию, будут возвращаться домой. Премьер отметил, что это приоритет правительства. Киев уже обсудил технические детали возвращения с федеральным правительством. И договорился вместе находить решение, как вернуть украинцев как можно скорее. Более того, Денис Шмигаль сообщил и о других направлениях сотрудничества между Украиной и Германией, в том числе и о плоскости производства военного вооружения.

Напомним, летом 2024-го президент Владимир Зеленский анонсировал создание Министерства украинского единства, которое должно объединять украинцев за границей, противодействовать российским нарративам, защищать интересы граждан и способствовать их возвращению домой.

Целью создания Министерства возвращения украинцев является поощрение людей возвращаться домой. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. По словам Шмыгаля, за границей находится 7,5 миллиона украинцев.

Шмигаль отметил, что процесс возвращения украинцев должен быть организован и скоординирован, а потому "в этом есть идея создания Министерства, которая поможет скоординировать миллионы украинцев за границей, вернуть миллионы украинцев домой и реализовать эту стратегию". В то же время украинцы все больше выезжают за границу. Так, на сентябрь 2024 года около 32% граждан Украины в возрасте от 16 до 35 лет заявили, что хотели бы выехать за границу, если бы имели такую возможность. В то же время, 45% ответили, что намерены остаться жить в Украине.

А вот Алексей Чернышев в декабре 2024 года сообщал, что в Украину готовы вернуться 50% мужчин призывного возраста, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием.

"50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину уже сегодня, не дожидаясь окончания войны, если будет решен вопрос с бронированием. Не война сегодня является тем фактором, который останавливает мужчин возвращаться. Безусловно, они запуганы вопросом возможной мобилизации. Плохо это или хорошо, этом нам давать оценку позже, это так – как оно есть"

Хабы единства

В связи с чем, по его словам, в будущих "Хабах единства" (Unity Hub) за границей должны предоставляться услуги по трудоустройству в Украине и решение вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами. Как сообщалось, 3 декабря Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра – министра национального единства Украины. В свою очередь Кабинет министров переименовал Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины. 23 декабря 2024 года вице-премьер Чернышев представил рабочую концепцию Министерства национального единства Украины. В частности, при Миннацедности будет создано Агентство национального единства, а дальше Агентство откроет департаменты в ключевых странах пребывания украинцев, в первую очередь, в Германии, Польше и Чехии, а в столицах этих стран будет создано "Хабы единства". Также Чернышев сообщил, что Миннацедности будет работать над подготовкой законопроекта о национальном единстве и специальной цифровой платформой Unity App.

Как отмечалось ранее, Украина не будет осуществлять принудительные меры по возвращению своих граждан домой из-за границы. В настоящее время за пределами страны находятся миллионы украинцев.

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