Украинцев обманывают с "денежными выплатами от ООН", активизировались онлайн-мошенники

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о росте мошеннических страниц в социальной сети Facebook.
Госспецсвязь предупреждает, что в последнее время активизировались аферисты, использующие тематику денежных компенсаций, финансовой помощи ООН, Европейского суда по правам человека, Общества Красного Креста и т.д., обещая выплаты "за счет конфискованных активов России", ссылаясь на недействующее решение разных органов власти Украины.
Как работает схема
Злоумышленники действуют в соцсети Facebook. В публикациях они предлагают перейти по ссылке, ведущей на фишинговую страницу так называемого "Единого Компенсационного Центра Возвращения Невыплаченных средств". На этом сайте пользователям предлагают получить выплату при предоставлении персональной информации и дополнительного платежа. Как результат, воры получают данные банковской карты.
Как уберечься от мошенников
- Доверяйте информации только с официальных сайтов госорганов – особенно когда речь идет о любых выплатах. Проверяйте данные. При необходимости уточните по телефону или во время личного визита.
- Не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах.
- Если данные платежной карты по ошибке введены на мошенническом вебсайте — немедленно заблокируйте карту с помощью мобильного приложения, горячей линии банка или через Интернет-банкинг.
Список мошеннических страниц можно проверить по ссылке CERT-UA
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