Украинцев ожидает резкое изменение погоды: синоптик дал прогноз на неделю, 15-21 января

В большинстве областей Украины ожидается постепенное потепление. Однако в некоторые дни будет идти снег.

Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич, передает Meteoprog.

"Аномально холодная погода, установившаяся в нашей стране в конце первой декады января, постепенно сменится мягче с умеренными ночными морозами, а на юг и восток придет настоящая оттепель с дождями, туманами и плюсовой температурой", — отметил он.

Прогноз погоды на неделю

Понедельник, 15 января

В большинстве областей ожидается снег, кое-где умеренный. В Крыму и Приазовье ожидается мокрый снег и дождь, в Карпатах — снег. Преобладает юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму и Одесской области от +2 до +7.

Вторник, 16 января

Ожидаются умеренные, местами осадки в центральных, южных, восточных и Сумской области, дожди будут преобладать в Крыму, Приазовье и на Донбассе. В западных областях прогнозируется снег, в Украине местами туманы. Ожидается западный ветер, 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -4 до +1 градуса, днем на левобережье от -1 до +4, на остальной территории от 0 до -5 градусов.

Среда, 17 января

Ночью небольшой снег в северных, восточных регионах и в Крыму. Днем в Украине без осадков, на дорогах гололедица. Преобладает юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -7 до -12, иногда от -13 до -16, днем от -2 до -7, в южной части и в Крыму от -1 до +4.

Четверг, 18 января

Ожидается умеренные осадки в виде снега, мокрого снега с переходом в дождь в западных и северных областях. Местами гололедица. На остальной территории будет без существенных осадков. Прогнозируется юго-западный ветер, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от -4 до -9 градусов, днем от -1 до +4, в западных и южных регионах от +3 до +8.

Пятница, 19 января

Прогнозируется неустойчивая погода с осадками, преимущественно в виде дождя, в западных областях местами с мокрым снегом, местами туман. Преобладает юго-западный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем будет от 0 до +5 градусов, в южной части днем от +6 до +11.

Суббота, 20 января

Произойдет постепенное понижение температуры воздуха и переход осадков из дождя в снег. На дорогах местами будет гололедица. Ожидается северный ветер, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -4 до +1 градуса, в Крыму и Приазовье от +3 до +8.

Воскресенье, 21 января

Мокрый снег ожидается в восточных и южных областях. На остальной территории страны осадков не будет. Ожидается ветер переменных направлений, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от -5 до -10 градусов, днем -4 до +1, в южной части и в Крыму от -1 до +4.

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