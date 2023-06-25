Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинцев ожидает стремительный спад цен на овощи и фрукты: эксперт озвучил прогноз

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1548
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинцев ожидает стремительный спад цен на овощи и фрукты: эксперт озвучил прогноз

В Украине упадут цены на овощи на фрукты в ближайшие три месяца

Цена борщового набора в скором времени снизится.

В Украине упадут цены на овощи на фрукты в ближайшие три месяца, кроме того снизится стоимость всего борщового набора.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в эфире "Общественного радио".

Эксперт предполагает, что стоимость борщового набора станет ниже, поскольку сегодняшнее удорожание цен является традиционным сезонным фактором.

"Мы уже с вами видим, что на борщовый набор, на овощи, фрукты, которые выращиваются на нашей территории, цены уже начали падать. Мы реально ожидаем, что где-то в середине июня цены на весь спектр овощей/фруктов будут гораздо ниже, что еще месяц назад. Традиционно, как начинается лето, цены падают. Такая ситуация продолжается, как правило, до середины/конца сентября . После этого, как соберут урожай, начнется сезон постепенного роста цен", — пояснил Пензин.

По словам эксперта, украинцы могут ожидать значительного спада цен с осени.

В то же время в июле 2023 года украинцам придется больше платить за коммунальные услуги, в частности, электроэнергию, тариф на которую вырос в начале лета.   Кроме того, эксперты прогнозируют значительное удорожание автомобильного горючего.

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1548
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация