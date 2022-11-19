Украинцев попросили еще больше сократить потребление электричества: какие приборы не нужно включать вообще

Министерство энергетики просит население снизить энергопотребление на 25%.
Замминистра инфраструктуры Фарид Сафаров заявил, что украинцы в среднем сократили свое потребление электричества на 10%, но этого недостаточно.
Об этом пишет Зеркало недели.
Среди советов, распространенных Минэнерго, нет ничего невозможного.
"Мы благодарны гражданам, которые в среднем сократили свое потребление на 10%. Но для того чтобы разгрузить сеть и было максимально комфортно и быстро восстанавливать сети, мы бы просили и хотели, чтобы они сократили свое потребление на 25%, и дополнительно не пользовались электрическими приборами, в которых не нуждаются", — сказал Сафаров.
Чиновник считает, что для сбережения в первую очередь стоит:
- выключать свет в комнатах, где не находятся жители
- избегать использования микроволновок
- не пользоваться электрочайниками
- температуру бойлера снизить до 50 градусов
Чайники и микроволновки, по словам замминистра, вполне можно заменить кипячением и подогревом на плите.
Кроме того, во время уборки не следует одновременно включать утюг и стиральную машину. Сафаров считает, что в будущем ситуация в энергетике может обостриться, так что украинцы должны к этому подготовиться.
"Во-первых, вы должны подготовить теплую одежду, чтобы не замерзнуть. Также термопосуда — это термосы для горячей воды и пищи, чтобы они дольше хранились теплыми. А также продукты долгого хранения, чтобы быстро их приготовить", — пояснил представитель Минэнерго.
Напомним, Россия 15 ноября устроила самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Последствия могут быть и для соседних государств, сказал министр энергетики Герман Галущенко.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что украинцам нужно быть готовыми к существенным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряжены все устройства и повербанки.
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