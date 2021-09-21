Украинцев после приобретения новой SIM-карты терроризируют коллекторы: почему это происходит и как защититься

Украинцев после приобретения новой SIM-карты терроризируют коллекторы: почему это происходит и как защититься

Мобильные операторы продают SIM-карты, которые были в пользовании, но у них истек срок годности.

Навязчивые звонки коллекторов известны многим украинцам, которые даже после покупки новой SIM-карты могут стать их жертвами. Причина в том, что мобильные операторы отключают номера, которыми долгое время никто не пользовался, а потом продают их повторно, а вместе с ними и "террор" коллекторов.

Об этом пишет издание UBR.

Как отмечается, в случае, если человек не пользуется услугами мобильного оператора, тот удаляет номер. После деактивации SIM-карту с предыдущим номером могут выпустить.

Преимущественно должен пройти год с момента, как абонент перестал пополнять мобильный счет и звонить с мобильного номера, чтобы потом его внесли снова в базу. Впрочем, есть случаи, когда продают номер новому владельцу уже через три месяца.

Такой процесс, как уточняется, не запрещенным законодательством, но новому владельцу могут начать поступать сообщения от коллекторов насчет предыдущего владельца, за которым и была привязана комбинация цифр, с требованием вернуть долг.

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В результате коллекторы годами могут звонить должникам, заказывать автодозвон, отправлять СМС и т.д. В то же время, доказать, что у номера сменился собственник, крайне сложно. Среди возможных способов защиты: жалобы в НБУ и полиции, но если коллекторы начали угрожать.

Кроме того отмечается, что с помощью номера, предыдущий владелец использовал как финансовый, но заблокировал его, можно даже получить доступ к чужому счету. Напомним, с 14 августа приобретала силу норма закона, которая регулирует работу коллекторов. Финансовые учреждения должны зарегистрироваться, чтобы государство проверяло их деятельность в соответствии с новым законом. Работу этих компаний теперь регулирует Национальный банк Украины. Туда можно обращаться, если вас терроризируют звонками и угрозами. В марте депутаты приняли закон, по которому коллекторам запрещается звонить ночью, более чем два раза в день и угрожать человеку. В основном взыскатели звонят украинцам, которые кредитов не имеют, зато должника знают. В Нацбанке уверяют — если у коллектора соберется более трех нарушений, по закону его работу прекратят. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Возможно ли уберечься и наказать коллекторов, которые надоедают

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