Украинцев после приобретения новой SIM-карты терроризируют коллекторы: почему это происходит и как защититься

Мобильные операторы продают SIM-карты, которые были в пользовании, но у них истек срок годности.
Навязчивые звонки коллекторов известны многим украинцам, которые даже после покупки новой SIM-карты могут стать их жертвами. Причина в том, что мобильные операторы отключают номера, которыми долгое время никто не пользовался, а потом продают их повторно, а вместе с ними и "террор" коллекторов.
Об этом пишет издание UBR.
Как отмечается, в случае, если человек не пользуется услугами мобильного оператора, тот удаляет номер. После деактивации SIM-карту с предыдущим номером могут выпустить.
Преимущественно должен пройти год с момента, как абонент перестал пополнять мобильный счет и звонить с мобильного номера, чтобы потом его внесли снова в базу. Впрочем, есть случаи, когда продают номер новому владельцу уже через три месяца.
Такой процесс, как уточняется, не запрещенным законодательством, но новому владельцу могут начать поступать сообщения от коллекторов насчет предыдущего владельца, за которым и была привязана комбинация цифр, с требованием вернуть долг.
В результате коллекторы годами могут звонить должникам, заказывать автодозвон, отправлять СМС и т.д. В то же время, доказать, что у номера сменился собственник, крайне сложно. Среди возможных способов защиты: жалобы в НБУ и полиции, но если коллекторы начали угрожать.