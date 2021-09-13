Украинцев предостерегают быть бдительными: в популярных мессенджерах от имени главы НБУ действуют мошенники

Украинцев предостерегают быть бдительными: в популярных мессенджерах от имени главы НБУ действуют мошенники

В Нацбанке рассчитывают на оперативную реакцию правоохранительных органов.

В нескольких популярных мессенджерах обнаружена фишинговая учетная запись с именем "Кирилл Шевченко" через которую неизвестные предпринимали попытки завладеть средствами клиентов банков и финансовых учреждений.

Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

"Национальный банк оперативно реагирует на активность мошенников ... Мы обратились в Киберполицию с заявлением по факту совершения уголовного преступления (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что номера телефонов, с которых осуществляли рассылки сообщений, а также номер банковской карты и имя ее владельца, на которую мошенники просили перечислить средства, уже переданы Киберполиции.

"Со своей стороны, мы, конечно, осуществляем мониторинг социальных сетей и мессенджеров для своевременного выявления фейковых аккаунтов, которые могут выдавать себя за Национальный банк или его руководство", — резюмировал регулятор.

Подписчиков просят быть осторожными и проверять аккаунты, с которых поступают сообщения, и обязательно обращаться в Киберполицию, если получили подобное сообщение.

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