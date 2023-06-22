Украинцев предупредили, что ни один сценарий событий на ЗАЭС не требует проведения йодной профилактики

Употребление препарата калия йодида пока не только бесполезно, но и вредно.

Ни один сценарий событий на Запорожской атомной электростанции не требует на сегодняшний день употребления таблетированных препаратов йода, или его раствор.

Об этом сообщил Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

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В сообщении указывается, что профилактика йода – это насыщение щитовидной железы стабильным йодом для предотвращения поглощения ею радиоактивных изотопов йода и предупреждения ее облучения.

Радиоактивный йод мод образуется только в случае работы энергоблока на мощности.

"Последний действующий энергоблок Запорожской АЭС был переведен в состояние остановки в сентябре 2022 года. А это означает, что энергоблоки ЗАЭС находятся в остановке не менее 9 месяцев и не генерируют электроэнергию в течение этого времени", — сообщили в центре.

Ученые утверждают, что период полураспада, когда количество радиоактивного вещества уменьшается в два раза, из изотопов йода имеет йод I-131, который составляет около 8 суток, а другие изотопы имеют еще более короткий период полураспада.

"Это в свою очередь означает, что с момента остановки энергоблоков ЗАЭС прошло по меньшей мере 34 периода полураспада данного изотопа йода. То есть его активность в последнем остановленном реакторе на ЗАЭС уменьшилась в миллиарды раз по сравнению с сентябрем 2022 года", — говорится в сообщении.

Ученые объяснили, что йодопрофилактика имеет смысл тогда и только тогда, когда есть реальная угроза поступления радиоактивного йода в организм. А его на ЗАЭС нет. Следовательно, при гипотетической аварии или теракте на ЗАЭС выброс радиоактивных веществ не будет содержать изотопов йода. Именно поэтому йодопрофилактика не нужна и даже может быть вредной.

Также в центре сообщили, что решение о приёме йода населением будет приниматься местными органами исполнительной власти на основе прогноза радиационной обстановки.

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что российские агрессоры могут устроить теракт на Запорожской атомной электростанции.

Кроме того, мы ранее информировали, что Москва продолжает тактику ядерного шантажа с использованием оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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