Украинцев предупредили о мошенниках-"благотворителях", которые выманивают деньги от имени ГУР: как работает схема

Украинцев просят не перечислять деньги неизвестным "благотворителям" и доверять только официальным сообщениям, чтобы не стать жертвой мошенников.
В Украине активизировались мошенники, которые в Сети от имени ГУР собирают деньги якобы на "благотворительность", но делают это с целью собственной наживы.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
В разведке отметили, что фиксируют увеличение количества случаев мошенничества, когда злоумышленники проводят "благотворительное собрание" с целью собственной наживы.
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины не проводит сбор средств на посторонних ресурсах и неверифицированных страницах в соцсетях. Дельцы прикрываются именем ГУР и начальником генерал-майором Кириллом Будановым лично, в связи с чем призываем вас не перечислять средства неизвестным "благотворителям" и доверять только официальным сообщением", — говорится в сообщении.
В Главном управлении разведки отметили, что сотрудничают исключительно с благотворительными фондами и волонтерскими организациями, имеющими должную репутацию и историю деятельности.
"Мы благодарны вам за поддержку, но вместе с тем не хотим, чтобы украинцы в это непростое время стали объектом мошеннической схемы", – добавили в ГУР.
Напомним, на фоне проблем со связью разных мобильных операторов Украины мошенники изобрели новую схему для выманивания денег. Украинцев просят ни в коем случае не передавать личные данные, коды подтверждения подозрительным лицам. За помощью обращайтесь самостоятельно только на горячие линии операторов.
Раньше мы рассказывали о том, какими бывают мошеннические схемы в период действия военного положения: какие существуют и как защититься.
Между тем правоохранители задержали "волонтера" из Прикарпатья, присвоившего более 1 млн гривен, собранных для ВСУ. Мужчине сообщили о подозрении.
Также в Киеве правоохранители разоблачили 23-летнего мошенника, который предлагал вывезти граждан из зоны боевых действий, однако только получал деньги, прекращал выходить на связь. За свои услуги мошенник просил от 5 тыс. гривен с полной предоплатой. За мошенничество ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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