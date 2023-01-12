Украинцев предупредили о мошенниках-"благотворителях", которые выманивают деньги от имени ГУР: как работает схема

Украинцев просят не перечислять деньги неизвестным "благотворителям" и доверять только официальным сообщениям, чтобы не стать жертвой мошенников.

В Украине активизировались мошенники, которые в Сети от имени ГУР собирают деньги якобы на "благотворительность", но делают это с целью собственной наживы.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В разведке отметили, что фиксируют увеличение количества случаев мошенничества, когда злоумышленники проводят "благотворительное собрание" с целью собственной наживы.

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"Главное управление разведки Министерства обороны Украины не проводит сбор средств на посторонних ресурсах и неверифицированных страницах в соцсетях. Дельцы прикрываются именем ГУР и начальником генерал-майором Кириллом Будановым лично, в связи с чем призываем вас не перечислять средства неизвестным "благотворителям" и доверять только официальным сообщением", — говорится в сообщении.

В Главном управлении разведки отметили, что сотрудничают исключительно с благотворительными фондами и волонтерскими организациями, имеющими должную репутацию и историю деятельности.

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"Мы благодарны вам за поддержку, но вместе с тем не хотим, чтобы украинцы в это непростое время стали объектом мошеннической схемы", – добавили в ГУР.

Напомним, на фоне проблем со связью разных мобильных операторов Украины мошенники изобрели новую схему для выманивания денег. Украинцев просят ни в коем случае не передавать личные данные, коды подтверждения подозрительным лицам. За помощью обращайтесь самостоятельно только на горячие линии операторов.

Раньше мы рассказывали о том, какими бывают мошеннические схемы в период действия военного положения: какие существуют и как защититься.

Между тем правоохранители задержали "волонтера" из Прикарпатья, присвоившего более 1 млн гривен, собранных для ВСУ. Мужчине сообщили о подозрении.

Также в Киеве правоохранители разоблачили 23-летнего мошенника, который предлагал вывезти граждан из зоны боевых действий, однако только получал деньги, прекращал выходить на связь. За свои услуги мошенник просил от 5 тыс. гривен с полной предоплатой. За мошенничество ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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