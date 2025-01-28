Украинцев предупредили о новых мошенниках: кем притворяются и как действуют

В ЦПД призывали не передавать незнакомцам свои документы, биометрические данные или личную информацию.

В Украине орудуют мошенники, которые притворяются работниками Министерства внутренних дел, которые якобы проверяют документы перед переписью населения.

Об этом сообщили в украинском Центре противодействия дезинформации.

В Сети распространяется информация о группе лиц, выдающих себя за работников МВД, якобы проводящих проверку документов перед переписью населения. Эти лица просят предоставить личную информацию, в том числе фото или отпечатки пальцев, мимикрируя под сотрудников МВД.

"Верифицировав информацию в МВД Украины, Центр сообщает, что работники системы внутренних дел не проводят подобных мероприятий и не вовлечены в подготовку переписи населения. Никаких действий по переписи сейчас не осуществляется", – отмечается в заявлении ЦПД.

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Там добавили, что такие действия направлены на дискредитацию правоохранителей и подрыв доверия к органам власти.

В ЦПД также призывали не передавать свои документы, биометрические данные или личную информацию незнакомцам. В случае подозрения в мошенничестве следует обращаться в полицию.

Напомним, ранее сообщалось о еще одной мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники рассылают пользователям Telegram сообщения о якобы "подарке" премиум-подписки с просьбой активировать его через ссылку.