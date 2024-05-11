Украинцев предупредили о тяжелых периодах из-за дефицита света.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона "Єдині новини" 11 мая.

Так, отвечая на вопрос ведущего, когда ждать очередного тяжелого периода для украинской энергосистемы, Гринчук отметила: "Когда будет высокая температура и начнут включаться кондиционеры и разные средства охлаждения. И это, конечно, следующий отопительный сезон, это сейчас для нас приоритет".

Ранее сообщалось, что в осенне-зимний период 2024-2025 годов Украина будет входить с дефицитом электроэнергетических мощностей, величина которого будет определяться способностью защитить энергосистему от обстрелов, а следовательно, от поставок военной помощи от партнеров.

Напомним, что тарифы на электроэнергию для украинцев могут поднять уже в этом году. И все из-за необходимости привлечь значительные финансовые ресурсы для возобновления энергообъектов после российских атак.

Читайте также ведущие новости дня: