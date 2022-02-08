Украинцев предупредили о высоком риске одновременного заражения COVID-19 и гриппом: Ляшко рассказал о последствиях

Украинцев предупредили о высоком риске одновременного заражения COVID-19 и гриппом: Ляшко рассказал о последствиях

При первых симптомах вирусного заболевания украинцев просят оставаться дома.

В Украине очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса ОРВИ. Есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом, что чревато развитием пневмонии, дыхательной недостаточности, и иметь длительные последствия для здоровья.

Об этом заявил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко на брифинге.

В связи с этим, Ляшко призвал украинцев соблюдать все противоэпидемические правила.

"Есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. Оба возбудителя могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для вашего здоровья", — сказал глава Минздрава.

Ляшко рассказал, что за прошлую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 413 тысяч человек, из которых 40% – дети в возрасте до 17 лет. Также были выявлены случаи инфицирования вирусами гриппа.

Глава Минздрава обратился к украинцам с просьбой следить за своим здоровьем, оставаться дома при первых симптомах вирусной инфекции и не заниматься самолечением.

Напомним, в Украине будут по-новому отслеживать контактных лиц по COVID-19.

Как сообщалось, Минздрав сократил срок лечения COVID-19: когда можно выходить из самоизоляции.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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