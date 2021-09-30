Украинцев предупредили о заморозках до -5 °С: дата и области, где ожидать минусовую температуру

Украинцев предупредили о заморозках до -5 °С: дата и области, где ожидать минусовую температуру

В Украину идет похолодание.

Заморозки в Украине ожидаются в ближайшие несколько дней. В частности, в первые дни октября в некоторых регионах ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 °С.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 °С ожидаются в Украине 1-3 октября. Исключение — большинство западных областей и побережья морей. В связи с заморозками объявлено І уровень опасности, "желтый".

А в северо-восточных областях ожидаются заморозки в воздухе 0-3 °С. Поэтому объявлено ІІ уровень опасности, "оранжевый".

В частности, в Полтавской Сумской, Черниговской, Харьковской, Луганской областях предусматривают сильные заморозки. Местами снижение температуры воздуха до 0-5 ° С мороза.

Кроме того синоптики предупреждают, что 1-3 октября в Киевской области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 ° и местами в воздухе 0-2°С. Объявлен І уровень опасности, "желтый".

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, к какой зимой готовиться украинцам.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань поделился с ТСН.ua своим прогнозом на октябрь-2021. Так, согласно его расчетам, в октябре ожидается очень холодная погода с заморозки, будет немало и дождливых дней.

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