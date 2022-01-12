Украинцев предупредили об гололедице на дорогах: в каких регионах будет опасно

Украинцев предупредили об гололедице на дорогах: в каких регионах будет опасно

В связи с погодными условиями водителям следует быть внимательными на дороге, соблюдать рекомендованную скорость, расстояния и избегать опасных маневров.

В Украине в течение 12 января на дорогах ожидается гололедица. В связи с погодными условиями объявлен I уровень опасности, "желтый".

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, осторожными следует быть жителям всех областей, в которых ожидается гололедица. Исключение – южные регионы.

На дорогах и улицах, как говорят спасатели, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

"12 января на дорогах страны, кроме южной части, гололедица (И уровень опасности, желтый). На Киевщине и в столице 12 января на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", — говорится в сообщении ГСЧС.

Во время гололеда и водителям, и пешеходам нужно соблюдать правила безопасности. Прежде всего, водителям не следует превышать скорость и выполнять рискованные маневрирования, следует включать габаритные огни или противотуманные фонари; и обязательно сменить летние шины на зимние.

Пешеходам советуют ходить медленнее и быть внимательнее, не перебегать дорогу перед автомобилем, обходить металлические крышки люков.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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