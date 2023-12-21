Украинцев предупредили об опасности пребывания на льду: как действовать, если оказался на тонком льду

Чрезвычайники и правоохранители призывают граждан воздержаться от прогулок и игр на льду.

Украинцев предупредили об опасности пребывания на льду. Из-за теплой погоды лед стал очень тонким, из-за чего есть угроза провалиться под воду. Чрезвычайники просят воздержаться от прогулок на водоемах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как отмечается, чрезвычайники и стражи порядка призывают граждан воздержаться от прогулок и игр на льду, ведь такие развлечения могут привести к крайне негативным последствиям.

Чтобы не провалиться под лед, детям следует помнить:

Выходить на лед детям без родителей – запрещено.

Отправляться на водоемы в одиночку – опасно.

Нельзя проверять толщину льда ударами ног.

Если лед недостаточно крепкий – нужно немедленно остановиться и вернуться назад по тому же пути, делая первые шаги без отрыва от его поверхности.

Не собираться большими группами на одном месте.

“Если кто-то провалился под лед на твоих глазах, оказывать помощь следует только тогда, когда ты уверен в собственной безопасности и силе. Если нет, немедленно зови на помощь взрослых”, – акцентировали в ГСЧС.

Напомним, что на Харьковщине взорвалась машина механизированного разминирования.

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