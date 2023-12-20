Украинцев предупредили об опасной посуде из Китая: где она может продаваться

Посуда содержит содержание летучих компонентов.
На полках одесских магазинов могла попасть опасная силиконовая посуда из Китая.
Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.
В систему быстрого реагирования пищевых продуктов и кормов с 14 декабря 2023 года №2023.8646 поступило информационное сообщение.
В нем говорилось об обнаружении высокого содержания летучих компонентов и сильного неприятного запаха в силиконовых чашках с ручками. Производитель чашек – Китай, но завезены они к нам из другой страны.
Напомним, в Киеве завершили проверку торговых сетей на наличие опасного печенья румынского производства, которое может вызвать у человека паралич.
Читайте также: