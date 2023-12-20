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Украинцев предупредили об опасной посуде из Китая: где она может продаваться

Украинцев предупредили об опасной посуде из Китая: где она может продаваться

Фото: РБК-Украина

Посуда содержит содержание летучих компонентов.

На полках одесских магазинов могла попасть опасная силиконовая посуда из Китая.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области.

В систему быстрого реагирования пищевых продуктов и кормов с 14 декабря 2023 года №2023.8646 поступило информационное сообщение.

В нем говорилось об обнаружении высокого содержания летучих компонентов и сильного неприятного запаха в силиконовых чашках с ручками. Производитель чашек – Китай, но завезены они к нам из другой страны.

Напомним, в Киеве завершили проверку торговых сетей на наличие опасного печенья румынского производства, которое может вызвать у человека паралич.

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