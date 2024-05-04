Украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях: чего ждать (карта)

В некоторых населенных пунктах Черниговщины объявлен первый уровень опасности.

Украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Опасные гидрологические явления

Синоптики отметили, что 4-7 мая, в результате продолжения повышения уровней воды на Верхнем Днепре (в пределах страны) и участке Десны Чернигов – Летки и удержания уровней на высоких отметках, будет продолжаться:

на Десне и ее притоке на реке Снов затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (I уровень опасности – желтый);

в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области области (II уровень опасности – оранжевый);

на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет содержаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).

В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях / Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности по Украине

Кроме того, 4-7 мая в Украине – чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности по Украине / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, где и когда в Киеве можно освятить паски.

Читайте также ведущие новости дня: