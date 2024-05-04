Украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях: чего ждать (карта)

В некоторых населенных пунктах Черниговщины объявлен первый уровень опасности.
Украинцев предупредили об опасных гидрологических явлениях.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Опасные гидрологические явления
Синоптики отметили, что 4-7 мая, в результате продолжения повышения уровней воды на Верхнем Днепре (в пределах страны) и участке Десны Чернигов – Летки и удержания уровней на высоких отметках, будет продолжаться:
- на Десне и ее притоке на реке Снов затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (I уровень опасности – желтый);
- в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области области (II уровень опасности – оранжевый);
- на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет содержаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).
В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности – коричневый).
Предупреждение о пожарной опасности по Украине
Кроме того, 4-7 мая в Украине – чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, где и когда в Киеве можно освятить паски.
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