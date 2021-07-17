Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях: как действовать

В Киеве и области до конца суток прогнозируют грозы.
Украинские предупредили об опасных метеорологических явлениях.
По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области в ближайший час и до конца суток, 17 июля, грозы.
18 июля днем в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди.
Об этом сообщает ДСНС Украины.
Как действовать во время шквалов и гроз:
- плотно закройте окна в помещении, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, и не паркуйте рядом с ними автотранспорт;
- во время грозы отключите электроприборы (они притягивают разряд), отключите телевизор от антенны, не пользуйтесь мобильным телефоном;
- на открытых участках следует спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.