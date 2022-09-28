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Украинцев предупредили об опасных метеоявлениях 29 сентября: в каких регионах и чего ждать

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Украинцев предупредили об опасных метеоявлениях 29 сентября: в каких регионах и чего ждать

иллюстрация / Фото: pixabay.com

Синоптики объявили І уровень опасности.

Украинцев предупредили о густом тумане утром 29 сентября.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Внимание! Ночью и утром 29 сентября в южных, центральных и восточных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", — говорится в предупреждении.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк касательно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме.

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