Украинцев предупредили об опасных письмах от "мобилизационного отдела"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности посоветовали, как уберечься от киберпреступников.

Киберпреступники сопровождают рассылку на электронную почту опасных файлов текстом, похожим на деловую переписку от имени так называемого "мобилизационного отдела".

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

“Здравствуйте, по вашему запросу присылаю документы. Прошу сообщить входящий номер регистрации корреспонденции. С уважением, мобилизационный отдел", – такие спам-письма начали появляться в электронных ящиках украинцев.

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Как сообщают пользователи, имена лиц, от которых приходят письма, демонстративно вымышлены — например, Конотопенко Радивой Ратиборович, а приписка о "мобилизационном отделе" может сбить с толку и заставить нажать на файл.

Как уберечь себя от киберпреступников:

ни в коем случае не открывайте файлы, поступающие вам по неизвестным адресам;

установите антивирус и держите его активированным;

сделайте резервные копии важных документов, файлов, чтобы восстановить их в случае потери.

Напомним, на всех соцсетях с началом полномасштабной войны появилось невероятное количество постов о помощи. А у мошенников – максимум возможностей воплотить годами наработанные схемы.

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