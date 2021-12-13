Украинцев предупредили об угрозе появления в Украине COVID-штамма "Омикрон": названы ожидаемые сроки

По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в Украине на новогодне-рождественские праздники должна быть стабильна.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе.

Об этом шла речь на совещании у президента Украины 13 декабря.

"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране на праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе. Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни", — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В целом, как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, на сегодняшний день Украина преодолела показатель в 40% вакцинированных среди взрослого населения. Однако за последние две недели наблюдается снижение темпов COVID-вакцинации.

В этом контексте президент Владимир Зеленский отметил необходимость активизации вакцинации, ведь несмотря на улучшение эпидемической ситуации в стране недельные показатели заболеваемости остаются высокими — на прошлой неделе в Украине выявлено 61 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Активных больных сегодня – почти 300 тысяч человек.

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