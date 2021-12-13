Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Украинцев предупредили об угрозе появления в Украине COVID-штамма "Омикрон": названы ожидаемые сроки

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинцев предупредили об угрозе появления в Украине COVID-штамма "Омикрон": названы ожидаемые сроки

УНІАН

По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в Украине на новогодне-рождественские праздники должна быть стабильна.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе.

Об этом шла речь на совещании у президента Украины 13 декабря.

"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране на праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе. Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни", — сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В целом, как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, на сегодняшний день Украина преодолела показатель в 40% вакцинированных среди взрослого населения. Однако за последние две недели наблюдается снижение темпов COVID-вакцинации.

В этом контексте президент Владимир Зеленский отметил необходимость активизации вакцинации, ведь несмотря на улучшение эпидемической ситуации в стране недельные показатели заболеваемости остаются высокими — на прошлой неделе в Украине выявлено 61 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Активных больных сегодня – почти 300 тысяч человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Украине уже 5 недель подряд фиксируется тенденция к сокращению количества зарегистрированных случаев COVID-19. Поэтому в ближайшее время будет выведено из "красного" уровня эпидемической опасности Винницкую и Хмельницкую области.

К слову, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости мира: в Англии усиливают карантинные ограничения на фоне распространения штамма "Омикрон"

Новости мира: в Англии усиливают карантинные ограничения на фоне распространения штамма "Омикрон"
Следующая публикация