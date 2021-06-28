Украинцев предупредили об ухудшении погоды 28 июня: какие регионы накроют град и шквалы

Украинцев предупредили об ухудшении погоды 28 июня: какие регионы накроют град и шквалы

Синоптики объявили І уровень опасности.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.

Об этом говорится на сайте ГСЧС.

Так, по информации Укргидрометцентра, 28 июня в Украине, кроме западных и большинства южных областей, грозы, в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Киеве и области 28 июня грозы (І уровень опасности, желтый).

Напомним, страшная непогода пронеслась Ровенской областью. Регион накрыли мощный дождь, ветер и даже песчаная буря. Не выдерживали электропровода. Деревья падали словно игрушечные, били машины и перекрывали городские дороги, а еще трассы. Ко всему этому еще и затопило улицы.

Мощная непогода пришла в Ровенскую область после Львова. Там тоже город затопило. Центральные площади и пешеходные переходы стояли в воде — она достигала окон машин.

Метеозависимость: дожди с молниями, шквальные ветры и жара - какой будет погода на следующей неделе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку