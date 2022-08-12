Украинцев предупредили об ухудшении погоды: что, где и когда прогнозируют

В субботу, 13 августа, украинцы предупреждают об ухудшении погодных условий.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Внимание! Предупреждение о грозах. 13 августа в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, в отдельных районах град", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве и области также ожидаются грозы – I уровень опасности, желтый.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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