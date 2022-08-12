Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украинцев предупредили об ухудшении погоды: что, где и когда прогнозируют

Дата публикации
Просмотры
413
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украинцев предупредили об ухудшении погоды: что, где и когда прогнозируют

Фото: Associated Press

Завтра в большей части страны объявлен I уровень опасности.

В субботу, 13 августа, украинцы предупреждают об ухудшении погодных условий.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Внимание! Предупреждение о грозах. 13 августа в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, в отдельных районах град", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве и области также ожидаются грозы – I уровень опасности, желтый.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

Читайте также:

Деревопад и избитые дома – стихия накрыла Кривой Рог

Деревопад и избитые дома – стихия накрыла Кривой Рог

Похожие темы:

Следующая публикация