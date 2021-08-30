Украинцев предупредили об опасных метеоявлениях до конца суток 30 августа: какие регионы накроет непогода

Объявлен І уровень опасности.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Украине.
Об этом говорится на сайте ГСЧС.
Так, по информации Укргидрометцентра, в северных, центральных и южных областях до конца суток 30 августа и ночью 31 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в Киевской, Черниговской и Черкасской областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый ).
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделя 30 августа-5 сентября.