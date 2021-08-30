Украинцев предупредили об опасных метеоявлениях до конца суток 30 августа: какие регионы накроет непогода

Украинцев предупредили об опасных метеоявлениях до конца суток 30 августа: какие регионы накроет непогода

Объявлен І уровень опасности.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Украине.

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Об этом говорится на сайте ГСЧС.

Так, по информации Укргидрометцентра, в северных, центральных и южных областях до конца суток 30 августа и ночью 31 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в Киевской, Черниговской и Черкасской областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый ).

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделя 30 августа-5 сентября.

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