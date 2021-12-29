Украинцев предупредили об усложнении погодных условий: где 29 декабря ситуация будет самой плохой

Украинцев предупредили об усложнении погодных условий: где 29 декабря ситуация будет самой плохой

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

В среду, 29 декабря, по всей Украине объявлен первый уровень опасности, а в Донецкой области, на побережье Азовского моря и в Закарпатской области – третий, красный.

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, по данным Укргидрометцентра, в результате выхода активного циклона в Украине ожидается усложнение погодных условий: 29 декабря на дорогах страны гололедица, ночью в восточных областях сильный снег, местами с дождем, гололед (I уровень опасности, желтый).

Ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и в порту Мариуполя чрезвычайный гололед (III уровень опасности, красный). В то же время на высокогорье восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (III уровень).

В ГСЧС предупреждают, что такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов.

Напомним, что в Харькове сильная метель парализовала движение транспорта: вечером город стал в часовые пробки. Следует заметить, что дождь, а после него мороз сковал в каток Николаевскую область. Лед укрыл и деревья, и электрические провода, которые обледеневшие массово рвались от веса и ветра. Без света там остались 44 населенных пункта, из-за этого остановились и котельные.

Из-за вьюги пробки парализовали также Винницу, Днепр и Кировоградскую область.