Украинцев предупреждают о 1 уровне опасности на Рождество (карта)

Спасатели призывают водителей осторожничать на дорогах.
В 24-25 декабря в восточных и южных областях ожидается густой туман. Украинцев предупреждают об одном уровне опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"До конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности – желтый", – говорится в сообщении.
Спасатели призывают водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, по данным синоптики Наталии Диденко, в воскресенье, на Рождество, в Украину придет потепление и снег с дождем. В восточных областях 25 декабря — без существенных осадков, лишь местами незначительный дождь. Во второй половине дня воскресенья в западной части осадки тоже притихнут. В Киеве на Рождество ожидается дождь с переходом в снег.
Читайте также: