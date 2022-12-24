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Украинцев предупреждают о 1 уровне опасности на Рождество (карта)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Украинцев предупреждают о 1 уровне опасности на Рождество (карта)

Фото: Pexels

Спасатели призывают водителей осторожничать на дорогах.

В 24-25 декабря в восточных и южных областях ожидается густой туман. Украинцев предупреждают об одном уровне опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"До конца суток 24 декабря, ночью и утром 25 декабря в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности – желтый", – говорится в сообщении.

Спасатели призывают водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, по данным синоптики Наталии Диденко, в воскресенье, на Рождество, в Украину придет потепление и снег с дождем. В восточных областях 25 декабря — без существенных осадков, лишь местами незначительный дождь. Во второй половине дня воскресенья в западной части осадки тоже притихнут. В Киеве на Рождество ожидается дождь с переходом в снег.

ФОТО: Укргидрометцентр / © Укргидрометцентр
ФОТО: Укргидрометцентр / Фото: Укргидрометцентр

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Дата публикации
Просмотры
1773
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