Украинцев предупреждают о буме "апокалиптических новостей" о нападении РФ: в МВД отчитались о ситуации с безопасностью

Монастырский призвал украинцев не реагировать на фейки в соцсетях.
Министр внутренних дел Денис Монастырский заверил, что, несмотря на большое количество сообщений о якобы нападении РФ в ближайшие дни, ситуация на улицах городов и сел Украины сейчас является стабильной и контролируемой.
Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил в своем обращении, сообщает пресс-служба МВД.
Глава МВД предупредил, что сегодня критический день с точки зрения появления сотен фейков и ложных сообщений. Они распространяются, по его словам, на нагнетание страха и паники среди населения.
"В соцсетях будут разгоняться апокалиптические новости на любой вкус. Именно поэтому сотни полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей обратились к украинцам, чтобы показать на собственном примере, что мы защищаем, а не паникуем", — сказал министр.
Также Монастырский напомнил, что с 14 по 19 февраля личный состав Национальной полиции был переведен на усиленный режим несения службы. И уже сегодня утром на улицы городов и деревень вышли дополнительные патрули полицейских и нацгвардейцев.
Под охрану взяты важные объекты критической инфраструктуры, связи и транспорта. По его словам, "усиленный режим работы правоохранителей – это не дополнительный повод для паники, это – о защите и полной готовности к любым вызовам".
"Ситуация на улицах городов и сел Украины является стабильной и контролируемой. За прошедшие сутки в Украине не зафиксировано ни одного существенного нарушения общественного порядка. Транспортная инфраструктура, энергетика, коммунальные предприятия — работают в обычном режиме", — добавил Монастырский.
Западные СМИ сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам вроде бы сообщил и президент США Джо Байден, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
В то же время в Пентагоне не подтвердили информацию, что Россия планирует полномасштабное военное наступление на Украину 16 февраля.
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